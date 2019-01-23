Malatya Emniyet Müdürü Urhal, 2018'i Değerlendirdi

Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, geçen yıl kentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalarda 900 kişi hakkında işlem yapıldığını bunlardan 115'inin tutuklandığını bildirdi.

Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, geçen yıl kentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalarda 900 kişi hakkında işlem yapıldığını bunlardan 115'inin tutuklandığını bildirdi.



Emniyet Müdürü Urhal, Malatya Öğretmenevi'nde düzenlediği toplantıda, kentte geçen yıl yaşanan asayiş olaylarıyla ilgili açıklamada bulundu.



Urhal, Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşların kendilerini huzur ve güven içinde hissedebilmeleri için suç ve suçlularla etkin mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, gerekli tüm güvenlik tedbirlerini aldıklarını söyledi.



Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte silahlı terör örgütlerine yönelik çalışmalar yapıldığını aktaran Urhal, şöyle devam etti:



"Geçen yıl FETÖ/PDY'den 900 kişi hakkında işlem yapılmış, bunlardan 115'i tutuklanmış, 299'u adli kontrol şartıyla, 373'ü de ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonlarda 82 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 41'i tutuklanmıştır. Terör örgütü DHKP/C- MLKP'ye yönelik operasyonlardaysa 4 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 1'i tutuklanmıştır. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda ise 6 şüpheli hakkında işlem yapılmış, gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 yabancı terörist de gözaltına alınmış, şüpheli mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 203 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 195'i soruşturma iline sevk edilmiş, 2 şüpheli tutuklanmıştır."



Kaçakçılık ve mali suçlara yönelik çalışmalarda 123 şüpheli hakkında işlem yapıldığını aktaran Urhal, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığından 7, resmi belgede sahtecilikten 36, kaçak silah ticaretinden 26, tefecilikten 11, göçmen kaçakçılığındansa 4 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.



Urhal, narkotik suçlarla mücadele konusundaysa önemli işler yaptıklarını ve kentte 377 operasyon gerçekleştirildiğini anlatarak, "Operasyonlarda 695 şahıs gözaltına alındı, bunlardan 201'i tutuklandı, 72 şahıs adli kontrol kararıyla, 422 şahıssa işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 97 kilo 997 gram eroin, 16 kilo 47 gram kokain, 15 kilo 230 gram kubar esrar, 68 kilo 703 gram toz esrar, sentetik uyuşturucular, 6 bin 289 ecstasy hap, 16 bin 355 kullanımı reçeteye tabi hap, 325 captagon, 4 gram plaka esrar, 253 kök Hint keneviri bitkisi, 591 gram scanc maddesi ele geçirildi." diye konuştu.



Geçen yıl 790 bin 491 kişinin GBT'sine bakıldığını, 2 bin 898 şüphelinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini belirten Urhal, "Suç ve suçla mücadelede iki temel yöntem var. Bu yöntemlerden bir tanesi bizim için önemli olan önleyici tedbirlerdir. Aynı tıpta koruyucu hekimliğin bir benzeri bizde de proaktif önlemlerle örtüşüyor. Bizim için önemli olan testi kırılmadan, suç oluşmadan bir şekilde suçu önleyebilmektir. Testi kırıldıktan sonra failini tespit edip yakalamak çok kolay, o bizim zaten asli görevimiz ama bizim için önemli olan suç oluşmadan evvel gerekli tedbirleri alabilmektir. Bu bağlamda önemleri aldığımız için bu rakamları ifade ediyorum. Yapılan uygulamalarda 1 kaleşnikof uzun namlulu silah, 513 ruhsatsız tabanca, 269 kuru sıkı tabanca, 423 av tüfeği ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.



Urhal, trafik güvenliğini sağlamak adına her türlü tedbiri aldıklarını dile getirerek, geçen yıl 560 bin 205 aracın kontrol edildiğini, 76 bin 65 araç ve 97 bin 955 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 43 milyon 592 bin 317 lira cezai işlem uygulandığını, bin 540 araç sürücüsünün de ehliyetine el konulduğunu sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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