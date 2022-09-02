Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

02.09.2022 15:33
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Malatya Emniyeti tarafından kentte gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyeti tarafından kentte gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sürürken, son yapılan operasyonda da çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 12 adet sentetik hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 570 TL ele geçirildi.

Operasyonda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O. A. ve E. K. isimli şüpheliler, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildiler. Buradaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklanan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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