Malatya Emniyetinden kadınlar günü etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya Emniyetinden kadınlar günü etkinlikleri

08.03.2022 21:52
Malatya Emniyetinden kadınlar günü etkinlikleri

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü" unutmadı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü" unutmadı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nce bir dizi etkinlik düzenlendi. Kahvaltılı programında kadın personeller ve eşleriyle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile eşi Songül Dağdeviren teşkilat mensubu kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutladı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir başka etkinlikte ise Malatyapark'ta oluşturulan tanıtım standında Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. - MALATYA

Malatya Emniyetinden kadınlar günü etkinlikleri
Malatya Emniyetinden kadınlar günü etkinlikleri
Malatya Emniyetinden kadınlar günü etkinlikleri
Malatya Emniyetinden kadınlar günü etkinlikleri

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi Son dakika haber: Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi Ceza korkusuyla yaklaştılar, sürprizle karşılaştılar Ceza korkusuyla yaklaştılar, sürprizle karşılaştılar

Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya Emniyetinden kadınlar günü etkinlikleri - Son Dakika


Son Dakika
21:40 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde arbede! Taksim meydanına yürüyen kadınlara biber gazı ile müdahale edildi
21:31 ABD'de benzin fiyatları rekor yüksek seviyede
21:25 ABD ve İngiltere'nin ambargo kararı sonrası korkutan tahmin! Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir
21:17 Fenerbahçe, Rusya'dan oyuncu transfer ediyor! Ayrton Lucas kadroya katıldı
20:51 ABD ve İngiltere'nin petrol ambargosu Rusya'yı ne kadar etkileyecek?
20:44 Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
20:01 Rusya'ya bir ambargo da İngiltere'den geldi: 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı durduruldu
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
19:55 Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Barcelona maçına gidecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 22:02:10. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya Emniyetinden kadınlar günü etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement