Son Dakika Haberleri: Malatya Eskkk Başkanı Ali Evren'den Afrin Mesajı

Malatya Eskkk Başkanı Ali Evren'den Afrin Mesajı

44 dakika önce

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında kahraman şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Malatya Eskkk Başkanı Ali Evren'den Afrin Mesajı, System.String[]
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında kahraman şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Mehmetçik ve ÖSO'nun Afrin'i PKK ve DEAŞ'lı teröristlerden temizlemek için 20 Ocak 2018'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek "Afrin'de 315 yerleşim birimi ile 3 bin 900 kilometrekarelik alan 5 yıllık PKK işgalinden kurtarıldı. Özgür Afrin, gerçek sahiplerine teslim edildi" şeklinde konuştu.

Afrin Harekatının 1'inci yıl dönümünde şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize acil şifalar dilerim" diyen Evren, o dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin talimatı ile 81 İlin meslek oda başkanları olarak Hatay Cilvegöz'de TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TESKOMB Genel Başkanı Kadir Akgül ile birlikte Türk Bayrağı açarak askerlere destek ve moral verildiğini anımsattı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:52 Kaynak: İHA

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