Malatya esnaf camiasından sel bölgesine yardım - Son Dakika

Kolileri, başkanlar da taşıyarak AFAD araçlarına yükledi.

Sinop ilinde meydana gelen sel felaketinden zarar gören afetzede vatandaşlara yardım için Malatya esnaf camiası da duyarsız kalmadı. Malatya Valiliğinin koordinesinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi, esnaf odaları, esnaf odası başkanları ve esnaflar tarafından hazırlanan yardım kolileri Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın bahçesinde toplandı.

Hijyen malzemesi, gıda malzemesi, giyim malzemesi ve ev gereçlerinden oluşan 119 koli AFAD İl Müdürü Mustafa Türker'e teslim edildi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, selden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, mağdur olanlara ise geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Allah bir daha ülkemize böyle afetler yaşatmasın. Selden zarar gören vatandaşlarımız için başlatılan kampanyaya bizde Malatya esnaf camiası olarak katkı sunmaya çalıştık. Birliğimiz, Kredi Kefalet Kooperatifimiz, esnaf odalarımız, bireysel olarak oda başkanlarımız ve esnaflarımız kampanya destek verdi. Destek veren herkese teşekkür ediyorum.Yardımlar AFAD tarafından yerine ulaştırılacaktır." dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, "Ülkemiz üst üste afetler yaşıyor. Ülke olarak bu sıkıntıların üzerinden geleceğimize inanıyorum. Allah ülkemizi afetlerden korusun." dedi.

Koliler MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Oda Başkanları ve AFAD İl Müdürü Mustafa Türker tarafından AFAD araçlarına taşınarak yüklendi.