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Malatya evdeki yangında 3 suriyeli dumandan etkilendi

6 saat önce

Evdeki yangında 3 Suriyeli dumandan etkilendiMalatya'da, bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 3 kişi, dumandan etkilendi.

Evdeki yangında 3 Suriyeli dumandan etkilendi

Malatya'da, bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 3 kişi, dumandan etkilendi.

Fırat Mahallesi Gelibolu Sokak'taki 2 katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler, evde mahsur kalan Suriye uyruklu 3 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Suriyelilere, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Malatya evdeki yangında 3 suriyeli dumandan etkilendi

Malatya, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:41 Kaynak: DHA
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