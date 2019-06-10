MALATYA Evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı
7 saat önce
Evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındıMalatya'da, bir evin bahçesinde giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:05 Kaynak: DHA
Evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı Malatya
'da, bir evin bahçesinde giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Öğle saatlerinde Beydağı
Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesine giren yılanı fark eden mahalleli itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak poşete koydu. Yılan, ekipler tarafından araziye götürülerek yeniden doğaya salındı. Yetkililer havaların ısınmasıyla yılanların kent merkezlerinde görülebileceği uyarısında bulundu. Mahalle sakinleri ise yılanı yakalayan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi
PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı
Suriyeli göçmenler İstanbul diye Tarsus'a bırakıldı
İşte ABD'deki helikopter kazası sonrası ilk görüntüler