Son Dakika Haberleri: MALATYA Evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı
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MALATYA Evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı

7 saat önce

Evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındıMalatya'da, bir evin bahçesinde giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı
Malatya'da, bir evin bahçesinde giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Öğle saatlerinde Beydağı Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesine giren yılanı fark eden mahalleli itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak poşete koydu. Yılan, ekipler tarafından araziye götürülerek yeniden doğaya salındı. Yetkililer havaların ısınmasıyla yılanların kent merkezlerinde görülebileceği uyarısında bulundu. Mahalle sakinleri ise yılanı yakalayan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
MALATYA Evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:05 Kaynak: DHA
Malatya, İtfaiye, Güncel
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