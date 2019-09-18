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Malatya Final Okullarında Aşure Günü etkinliği

53 dakika önce

Malatya Final Okulları'nda 'Aşure Günü' etkinliği düzenlendi.

Malatya Final Okullarında Aşure Günü etkinliği, System.String[]

Malatya Final Okulları'nda 'Aşure Günü' etkinliği düzenlendi.


Muharrem Ayı dolayısıyla Final Okulları Malatya Kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe, veliler ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı. İlginin yoğun olduğu programda konuşan Kurucu Müdür Hasan Doğan, Aşure'nin bolluğun, bereketin, sevginin ve paylaşmanın simgesi olduğunu dile getirerek, "Aşure gününün önemini kavramak ve bu günü hatırlamak, hatırlatmak değerlerimize verdiğimiz önemi de göstermektir. Paylaşılan her güzel değerin paylaştıkça daha da artacağı bir gerçektir. Bu anlamlı günü Malatya Final Okulları olarak hem öğrencilerimize hem de saygı değer velilerimize ikram ettiğimiz aşuremizle kutladık. Aşurenin bereketi, bolluğu ve güzel tadı gibi anlamlı bir yıl temenni ediyoruz. Malatya Final Okulları ailesi olarak bizlerle birlikte olan tüm velilerimize teşekkür ederiz. Aşure günümüz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Muharrem Ayı, Hasan Doğan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
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