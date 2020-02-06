Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi 2019'da 120 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi 2019'da 120 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika

Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi 2019'da 120 bin kişiyi ağırladı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Fotoğraf Makinesi Müzesi'ni 2019 yılında 120 kişi ziyaret etti.

Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi 2019'da 120 bin kişiyi ağırladı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Fotoğraf Makinesi Müzesi'ni 2019 yılında 120 kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı Bünyesinde hizmet veren ve fotoğraf makinelerinin tarihsel gelişiminin görülebildiği müze, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Malatya'ya gelenlerin uğrak yeri haline gelen müze, fotoğrafseverlerin adeta buluşma noktası haline geldi.

Fotoğraf makinesi müzesinde, 2 iç ve dış mekan olmak üzere Malatya Hatırası Çekim köşesi yer alıyor. Ayrıca müzeye gelen ziyaretçiler için 1976 model 16 mm film makinesinden ücretsiz çizgi film gösterimi gerçekleştiriliyor.

Fotoğraf makinesi müzesini ziyaret eden ziyaretçiler, 1876'dan günümüze kadar uzanan bir tarihi yolculuğa şahitlik ediyor.

Körüklü, filmli ve dijital fotoğraf makinelerinin yanı sıra casus ve dedektif makinelerin de bulunduğu müzeyi, 2019'da 120 bin kişi ziyaret etti.

Öte yandan müzede işitme engelli vatandaşlar için işaret dili ile müze tanıtım hizmeti veriliyor.

Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:02 Kaynak: AA
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