Malatya 'Fotoğraf Makinesi Müzesi' tekrar ziyarete açıldı - Son Dakika

Malatya 'Fotoğraf Makinesi Müzesi' tekrar ziyarete açıldı

- Asya ve Avrupa'nın en büyüğü

MALATYA - Pandemi sürecinde geçici olarak kapatılan Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte kontrollü bir şekilde yeniden vatandaşların ziyaretine açıldı.

Açıldığı günden itibaren 100 binlerce insanın ziyaret ettiği, Dünya'nın üçüncü, Asya ve Avrupa'nın en büyük Fotoğraf Makinesi Müzesinde, 1876 yılından günümüze 2 bin 23 fotoğraf makinesi ve 3 bini aşkın aksesuarın yanı sıra casusların kullandığı makineler sergileniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Fotoğraf Makinesi Müzesini yıllık yaklaşık 120 bin kişi ziyaret ediyor. Müzede bulunan toplam 2 bin 23 adet fotoğraf makinesi, 3 bini aşkın aksesuar, sinema ve projeksiyon salonu, karanlık oda ve 2 adet de iç ve dış çekim olmak üzere hatıra çekim köşesi yer alıyor.

Müzedeki çalışmalar hakkında bilgiler veren Müze Sorumlusu Emre İnan, "Malatya Fotoğraf Makinası Müzesi, Dünyadaki en büyük fotoğraf makinesi müze sıralamasında üçüncü sırada yer almaktadır. Müzemizde 44 ayrı segmentte fotoğraf makinaları 55 ayrı segmentte de aksesuar bulunuyor. Özellikle sinema projeksiyon salonunda gelen ziyaretçilerimize film makinasından kısa metrajlı film gösterimi sağlamaktayız. Aynı zamanda yine aynı salonda 20 kişilik aktif olarak fotoğrafçılık kurs hizmeti de verilmektedir. Pandemi döneminde özellikle müzemizi ziyarete gelen ziyaretçilerimize sosyal mesafe kurallarına, maske ve hijyen kurallarına riayet edilerek hizmet vermeye devam ediyoruz. Pandemi sürecinde il dışından gelen hemşerilerimiz müzemize yoğun ilgi göstermişlerdir" dedi.

"Müzemize 100 metrekare alan kazandırıyoruz"

Fotoğraf Makinesi Müzesine yeni bir alan kazandırdıklarını belirten İnan, 'Fotoğraf Makinesi Müzemiz Türkiye'nin yanı sıra Asya ve Avrupa'nın en büyüğü konumundadır. Müze içerinde üç dört farklı aktivite alanımız var. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın destekleriyle müzemize yaklaşık 100 metrekare alan kazandırıyoruz. Bu alanda Fotoğrafçılık Kulübü, Fotoğrafçılık Eğitim Atölyesi ve Fotoğrafçılık Kütüphanesi ile ilgili projemiz yapım aşamasına geçti. Projemiz tamamlandığında ise yine ücretsiz olarak herkesin faydalanacağı kurslara da başlayacağız" ifadelerini kullandı.