Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

6 saat önce

Malatya'da, birçok tarihi olay ve anı ölümsüzleştiren fotoğraf makinelerinin bulunduğu "Fotoğraf Makinesi Müzesi"ni, açıldığı günden bu yana 350 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor, System.String[]

Malatya'da, birçok tarihi olay ve anı ölümsüzleştiren fotoğraf makinelerinin bulunduğu "Fotoğraf Makinesi Müzesi"ni, açıldığı günden bu yana 350 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesince 2017'de oluşturulan, 1876'dan günümüze 2 bin 23 fotoğraf makinesi ve 3 bini aşkın aksesuarın bulunduğu müzede, altın varaklı, savaşlarda kullanıldığı tahmin edilen "casus" makine gibi çok sayıda cihaz sergileniyor.

Körüklü, filmli ve dijital fotoğraf makinelerinin sergilendiği müzede, en fazla ilgiyi "casus ve dedektif makineler"in bulunduğu bölüm çekiyor.

Müze sorumlusu İrfan Tunay, AA muhabirine, kent merkezindeki Sanat Sokağı'nda bulunan müzeyle ilgili yaptığı açıklamada, yıl bazında, ziyaretçilerinin ortalama yüzde 35'inin şehir dışından geldiğini söyledi.

Yazın yurt dışından yüzde 15-20 civarında ziyaretçi geldiğini anlatan Tunay, "Yüzde 50 ise şehir merkezi, ilçeler ve kasabalardan gelenler oluyor. Yılda ortalama 120 bin ziyaretçimiz var. Bu sayı çok yüksek değil ama inşallah çıtayı 300 binlere çıkarırız." dedi.

Tunay, müzede, yaşı bir asrı aşan makinelerin de bulunduğunu ifade ederek, böyle bir müzede çalışmaktan gurur duyduğunu belirtti.

"Çok şanslıyız"

Müzede fotoğraf makinelerinin gelişim serüveninin görülebildiğini aktaran Tunay, şöyle devam etti:

"Müzenin içerisinde 1876'dan başlayıp 2011 yılına kadar giden bir süreç var. Ahşap makinelerden tutun teknik makineler, katlanabilir makineler, casus makineler ve özel üretim makinelerin sergilendiği bir müze. Müzenin içerisinde özel üretim makineler bulunmaktadır. Dünya çapında 300 tane üretilen makineler var. Malatya olarak bu konuda çok şanslıyız. Böyle makineleri müzelerde görme şansınız pek yok."

"Bütün makineler çalışır durumda"

Tunay, müzenin 44 kategoriden oluştuğunu dile getirerek, ziyaretçiler tarafından en çok beğenilen alanın casus makineler bölümü olduğunu kaydetti.

Birçok önemli eserin bulunduğunu ve her birine özenle baktığını söyleyen Tunay, şöyle konuştu:

"Ahşaptan dijital makinelere kadar müzemizin içerisindeki tüm envanter, çalışır durumda. Çalışmayan hiçbir makinemiz yok. Müzenin içerisinde aynı makineyi görme şansınız yok. Farklı ülkelerden farklı modeller sergilenmektedir. 30 yılda toparlanan bir koleksiyon, uzun bir zaman aldı ama Malatya için çok değerli bir müze haline geldi. Kültürel anlamda da değer sağlayan bir müzedir."

"Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum"

Müzeyi ziyarete gelen Emine Çamlık Yılmaz ise müzeyi gezdikçe fotoğraf makinelerine daha çok ilgi duyduğunu aktardı.

Müzenin Malatya için önemli bir değer taşıdığını dile getiren Yılmaz, "Makinelerin hepsinin çalıştığını duyunca da çok şaşırdım. Zaten büyüleyici, ayrıca çalıştıklarını duyunca insan daha çok şaşırıyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. İnsanın hayatı çok kısaymış onu fark ediyorsunuz. Çok daha eski yılların makinelerini görünce farklı bir duygu oluyor. Daha önce görmemiştim." diye konuştu.

Özellikle casus makineleri görünce çok şaşırdığını belirten Yılmaz, "O zamanlarda, kameranın bu kadar küçültülmesini düşünmüyordum. Bazen filmlerde görüyoruz, gerçekmiş yani bunu fark ettim. Saatlerce inceledim ve bir kere değil birkaç kere gelmek lazım ki tam anlamıyla tadını çıkaralım." dedi.

Ziyaretçi Hasan Fehmi Yılmaz da müzenin çok hoşuna gittiğini kaydetti.

Müzede bir nevi tarihsel yolculuk yaptığını anlatan Fehmi Yılmaz, "1800'lerden günümüze gelen bir tarih gördük. Teknolojinin nasıl geliştiğini, bir fotoğraf çekmenin nasıl emekli olduğunu, gerçekten görmüş olduk. Müze güzel, içerisindeki fotoğraf makineleri, aksesuarlar gerçekten 'vay be' denilebilecek seviyede." şeklinde konuştu.

Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
Libya UMH Başkanı Serrac: Hafter gibi halkı öldürmek için paralı asker getirmedik Kadir Şeker olayında Özgür Duran'ın kuzeni konuştu: Ayşe beni arayıp Özgür'ün Kadir'e saldırdığını söyledi Karın ağrısıyla hastaneye giden hastanın çift safra kesesi olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 17:58:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]