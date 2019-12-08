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Son Dakika Güncel Malatya fotoğraf tutkunları beyaza bürünen kayısı bahçelerine akın etti - - Son Dakika

Malatya fotoğraf tutkunları beyaza bürünen kayısı bahçelerine akın etti -

6 saat önce

Fotoğraf tutkunları beyaza bürünen kayısı bahçelerine akın etti Malatya'ya mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte, fotoğraf tutkunları kayısı bahçelerine akın etti.

Fotoğraf tutkunları beyaza bürünen kayısı bahçelerine akın etti

Malatya'ya mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte, fotoğraf tutkunları kayısı bahçelerine akın etti. Beyaza bürünen kentte doyumsuz manzaralar ortaya çıkarken, havadan görüntülenen Levent Vadisi ise eşsiz güzelliğiyle hayran bıraktı.

Malatya'ya kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, fotoğraf tutkunları bu durumu fırsat bilerek beyaza bürünen kayısı bahçelerine akın etti. Kentin yüksek kesimlerinde, kar yağışı ile birlikte, eşine az rastlanan manzaralar ortaya çıktı. Gençler kilometrelerce yolu aşıp kayısı bahçelerinde fotoğraf çektirdi. Fotoğrafçılar kayısı bahçelerinde en güzel kareyi yakalamak için saatlerce uğraş verdi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi ve karla kaplanan kayısı bahçeleri ise drone ile havadan görüntülendi. Beyaza bürünen kayısı bahçeleri ve Levent Vadisi'nin aynı kadraja girdiği görüntülerde eşsiz manzara gözler önüne serildi.

Fotoğrafçı Yusuf Karaoğul, Malatya'da çok güzel bir havanın olduğunu belirterek, Malatya'da mevsimin ilk karı yağdı. Bu kar heyecanını çiftlerimizle birlikte yaşadık, fotoğrafladık. Çok güzel fotoğraflar çıktı. Her mevsimin ayrı güzelliği var ama şu kar tanelerini çiftlerle birlikte o ambiyansı çektiğimizde tam anlamıyla doyumsuz bir hava var. Gerçekten bizim için de güzel bir çekim oldu dedi.

Malatya fotoğraf tutkunları beyaza bürünen kayısı bahçelerine akın etti -

Levent Vadisi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:56 Kaynak: DHA
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