Malatya Gazeteciler Cemiyeti kurucusu Karaduman mezarı başında anıldı

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) kurucusu ve eski başkanı Haydar Karaduman, vefatının 4. yılında mezarı başında anıldı.

MGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaduman ailesi, MGC Başkanı Vahap Güner ve cemiyetin yönetim kurulu üyeleri, Haydar Karaduman'ı Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, kabre karanfil bırakıldı.

Güner, yaptığı konuşmada merhum Haydar Karaduman'ın kendilerinin yol arkadaşı olduğunu söyledi.

Haydar Karaduman'ın Malatya Gazeteciler Cemiyetini 1989 yılında kurduğunu ve 30 yıl başkanlık yaptıktan sonra 3 Eylül 2019 tarihinde vefat ettiğini aktaran Güner, "Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonunun kurulmasında emeği olan, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun kurulmasına öncülük eden eski başkanımız Malatya basın tarihinde iz bırakan, hizmetleri olan gazetecilerin önderidir. Vefatının 4. yılında MGC Yönetimi ve mensupları olarak başkanımızı rahmetle anıyoruz. Onun bıraktığı MGC'yi onun ilkeleri doğrultusunda ileriye doğru götürmek için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güner, Haydar Karaduman'ın ismini yaşatmak için Haydar Karaduman Basın Ödüllerini her yıl vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anma törenine, Malatya Şehir Mezarlığı Müdürü Osman Gönültaş, basın mensupları ile Karaduman ailesi katıldı.