Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nden Başkan Gürkan'a ziyaret - Son Dakika

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, Malatya'da şube olmak için çalışmaların yapıldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) hakkında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a bilgiler verdi. TSYD yönetim kurulu tarafından Malatya'nın şube olması için yetki aldıklarını söyleyen Güner, " Yaklaşık bir yıldır devam eden pandemi sürecinden en büyük etkilenen kesimlerden bir tanesi de basın kuruluşları oldu. Bu süreçte gücü ölçüsünde bizlere destek olan Başkan Gürkan'a Malatya Gazeteciler Cemiyeti olarak teşekkür ediyoruz. Pandemi sürecinin normalleşmeye doğru gittiği dönem içerisine giriyoruz.Bu süreçte de Malatya'mızı Süper Lig'de temsil eden Yeni Malatya spor'umuz var. Malatya'mızın tanıtımında daha iyi kullanılması amacıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)'nin doğu illerini de Malatya'ya bağlamak üzere Malatya'da şube kurulması için bizlere yetki verdiler. Bu konuda bizlere Başkanımızın da destek olacağını biliyoruz. Özellikle spor yazarlarını bir araya getirmek için şube olmak önemli. Şubemiz için yer konusunu sonuçlandırdıktan sonrada TSYD Yönetim Kurulu Malatya'yı ziyaret edecekler. Ayrıca şubeleştikten sonrada Malatya'ya gelen spor yazarlarını da Malatya'yı tanıtmak ve gezdirmek için güzel bir ortamı oluşturmuş olacağız. Bizlere desteklerini her zaman veren Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

TSYD'nin bölge bazında Malatya şubesi olması için yapılan çalışmaların kendilerini gururlandırdığını ifade eden Başkan Gürkan, " Basın yayın kuruluşlarında çalışan insanların sorunları büyük, dertleri de büyük. Gazetecilik anlayışını kamusal düşünce üzerine oturtulmuş olması bizim için çok önemlidir. Şuandaki gazeteciler cemiyetimizde rahmetli Haydar Karaduman'ın bıraktığı şekilde ileriye doğru emin adımlarla gidiyor. Biz gazetecilerin daha iyi çalışması ve birlikte olması, fiziki şartların uygunluğu noktasında gerekli gayreti gösteriyoruz. Şuanda da mevcuttaki yerlerle ilgili gerekli çalışmaları yapıldı. Eğer gazetecilerimiz birlik ve beraberlik içerisinde olurlarsa kendilerine bir yerde ihdas edebiliriz. TSYD'nin bölge bazında şube olması için taleplerini yapması bizi gururlandırmıştır. Biz fuarcılık merkezinin bulunduğu alanda 5 bin kişilik spor salonu yapıyoruz. Ayrıca gençlik karşılama merkezi yapıyoruz. Jimnastik salonu yapıyoruz ve 250 kişilik gençlik kampı yapıyoruz. Dolayısıyla TSYD'nin yer ihdası konusunda bir talebi olursa gazeteci arkadaşlarımıza Orduzu Pınarbaşı'nda bir yer ihdas edebiliriz. Esasında biz Malatya'da bulunan radyo, televizyon, gazete ve internet medyasını tek çatı altında toplanmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu süreci iyi değerlendirmemiz lazım. Bu anlamda biz gazetecilerimizin onurlu, şahsiyetli, çalışma koşullarının kendilerine uygun, Malatya'nın sesi olacak, beş duyu organı olacak, hadiseleri tarafsız bir şekilde kamuoyuna duyurulması sağlayacak bir yapı formatında ve altyapı içeriğinde olmasını temenni ediyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak gazetecilerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA