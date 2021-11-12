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Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Ziyaret - Son Dakika

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Ziyaret

12.11.2021 16:06
Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC)'ni ziyaret ederek, Cemiyet Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) Alanya'da yapılan 10. Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın'ı tebrik etti.

Ziyarette konuşan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, "Sayın Belediye Başkanım Selahattin Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu arada bir iki konuya değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde bir gazeteci arkadaşımız bir saldırıya uğradı. Bu konudan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız olayın takipçisi olup yanımızda durdu. Saldırıya uğrayan gazeteci arkadaşımız ve cemiyet başkanı ile yönetim kurulu adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Diğer bir konu ise geçtiğimiz günlerde tahlisiz bir kaza oldu. Bir bina çöktü. İnsanlarımız enkazın altında kaldı. O gün de bizler şahit olduk Büyükşehir Belediye Başkanımız olayın başından sonuna kadar bölgeden ayrılmadı. Kendisine huzurunuzda hem bir vatandaş hem de bir Malatyalı olarak da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MGTC Başkanı Mehmet Aydın'a üst kurul yönetimine seçilmesinden dolayı hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Bu sıcak karşılamadan dolayı öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Mehmet Aydın Bey, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Başkanı olmakla birlikte üst yönetim kuruluna seçilmiş olması Malatya gazetecileri ve televizyoncuları açısından önemli bir anekdottur. Nitekim Malatya'da da gazeteci ve televizyoncuların üst kurulda olması Malatyalı olarak bizi gururlandırmıştır. Ben de inanıyorum ve güveniyorum ki Mehmet Aydın Bey Ankara'da genel kurulda da Malatya'yı Malatya'ya yakışır bir şekilde temsil edecektir. Bugün ki ziyaretimizin sebebi de hem Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ndeki arkadaşlarımızı görmek ve hem de Mehmet Aydın'ın üst yönetim kuruluna seçilmesi münasebetiyle kendilerini tebrik etmek. Mehmet Aydın Bey gazetecilere yapılan saldırıdan bahsetti. Neticede gazeteciler kamuoyunun beş duyu organıdır. Yani sahada gördüklerini objektiflerine alarak gazete sütunlarına ya da televizyon ekranlarına taşımakla görevli mükelleflerdir. Doğru bilgilerin objektif ve tarafsız bir şekilde verilmesi ve verilen insanların şu veyahut da bu şekilde taciz edilmesi, tartaklanması hiçbir şekilde tasvip edilecek bir hadise değildir. Bu hadiseyi de kınadığımı burada belirtmek istiyorum. Temennimiz Malatya'da buna benzer bir hadisenin bir daha olmamasıdır.

Geçtiğimiz günlerde de iki katlı bir binanın içindeki tadilatla alakalı olarak çökmesi Malatya'yı üzüntüye boğmuştur. Sevindiğimiz nokta enkaz altında kalan vatandaşlarımızın çok kısa bir süre zaman içerisinde çıkarılması ve hayati tehlikenin olmamasıdır. Ama bundan sonra bunlara daha dikkat etmemiz gerektiğini noktasında ve özellikle de vatandaşlarımıza da dikkat çekmek istiyorum. Vatandaşlarımızın dükkân içerisinde gizli saklı bir şekilde bir tadilat yapması büyük felaketlere neden oluyor. Bu bina çok katlı bir bina olsaydı çok ağır kayıplarımız olurdu. Bu olayın bizlere bir ders olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın da ilgili belediyelerden onay almadan bu tarz şeylere girişmemeleri gerekiyor. Memleketimizdeki insanlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Ziyaret

Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Selahattin Gürkan, Mehmet Aydın, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Ziyaret - Son Dakika


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