Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Battalgazi Belediyesi, salgınına karşı cadde, mahalle, sağlık ocakları, kuran kursları, eczaneler, camiler, otobüs durakları ve parklar başta olmak üzere ilçedeki birçok alanda dezenfeksiyon gerçekleştirdi. İlçedeki kamu binalarıyla çeşitli yerleri de dezenfekte eden ekipler, pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektanı aparatları koydu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Dezenfeksiyon çalışmalarımıza süreç içerisinde çok daha geniş bir boyut kazandırdık. 40 kişiden oluşan dezenfeksiyon ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanını dezenfekte yapmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ticari iş yerleri, üretim tesisleri, fabrika, otel, akaryakıt istasyonları ve fırın gibi iş yerlerinde çalışan personel ve müşterilerin el hijyeninin sağlanması için el dezenfektanı bulundurulmasının mecburi olması kararlaştırıldı.


Ayrıca toplu alışveriş yapılan yerlerde hijyen amaçlı kullanılan eldiven, maske gibi malzemelerin atılması için üzeri kapaklı ve ayakla basmalı kutular bulundurulmasına ve bu kutuların kullanım amacını gösteren uyarı yazılarının asılması karara bağlandı.

Bu arada Malatya kent merkezi "evde kal" çağrısına uyulmasının etkisiyle boş kaldı.

Vatandaşların daha önce yoğunluk oluşturduğu 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı ve kent merkezindeki parklar sakin günlerinden birini yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması uyarısı yaptı.

Gaziantep

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ekipleri, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerindeki denetimlerini sürdürüyor.

İl merkezinde yapılan trafik kontrollerinde, 550 aracı kontrol eden ekipler, kurallara uymayan 10 personel, işçi servis sürücüsüne para cezası verdi, 6 aracı ise trafikten men etti.

Ekipler, 1 taksi sürücüsüne Hıfzıssıha Kanununa aykırı çalıştığı, 20 yaş altı 3 vatandaşa da sokağa çıktıkları için para cezası uyguladı.

İslahiye ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İslahiye- Hassa kara yolunda kurulan istasyonda denetim gerçekleştirdi.

Araban ilçesinde de belediye ekipleri, ilçe merkezi, kırsal mahallerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Harran İMKB Anadolu Lisesi'nin gönüllü öğretmenleri, yeni tip koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperlikli maske imalatı yapıyor. Öğretmenler Burcu Türkkan, Cennet Bayrak ve Muhammed Sümer'in ürettiği maskeler, ilk etapta sağlık çalışanlarına verilmeye başlandı.

Eyyübiye Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında bünyesindeki Kadın Destek Merkezlerinde ürettiği maskeleri vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.

Suruç ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunca, 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerince gıda kolisi yardımında bulundu.

Ekipler, ayrıca Kaymaklık bünyesinde üretilen maskeleri vatandaşlara dağıtıyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, adliye ve Ceza İnfaz Kurumlarında Kovid-19'un görülmeye başlandığı günden itibaren genel temizlik ve hijyen işlemlerini yerine getirdiklerini bildirdi.

Başsavcı Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaş giriş çıkışının ve temasın fazla olduğu tüm birimlerde, güvenlik görevlilerine ve tüm personele eldiven ve maske dağıtımı yapıldığını belirtti.

Adalet hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde yeterli sayıda hakim, savcı ve adli personelin bulunduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Nöbet esasına geçilerek bu aşamada diğer tüm personellerin uzaktan ve esnek mesai suretiyle çalışmaları için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Türkoğlu Kampüs 1 ve 2 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumlarında söz konusu virüs salgınına karşı tüm kurumlarımız teyakkuz durumuna geçirilmiştir. Ceza İnfaz Kurumlarımızda 15 günlük periyotlarla vardiya sistemi oluşturularak personelin dışarıyla tamamen irtibatları kesilecek şekilde izole olarak konaklamaları sağlanmıştır."

Başsavcı Yazıcı, vatandaşların mahkemelerde ve icra dairelerinde bulunan dava dosyalarına ilişkin her türlü bilgi ve belgeye adliyeye gelmeden e-devlet şifreleriyle erişebileceklerini anımsattı.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:56 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi
Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı         
18:03
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu         
17:55
Piyasada Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor         
17:49
Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı         
17:15
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi         
17:14
Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü         
17:07
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:00
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor         
16:41
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti         
16:32
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı         
16:32
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız         
16:29
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı         
16:14
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun         
16:13
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum         
15:48
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık         
15:40
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti         
15:27
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim         
15:02
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı         
14:57
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü         
14:57
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor         
14:53
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı         
14:47
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek         
14:15
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla         
14:14
Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi         
13:59
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi         
13:40
Selena Gomez'den canlı yayında hayranlarını şoke eden itiraf: Bipolar olduğumu öğrendim Selena Gomez'den canlı yayında hayranlarını şoke eden itiraf: Bipolar olduğumu öğrendim         
13:24
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper         
13:12
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi         
12:39
Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı         
12:37
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 18:21:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]