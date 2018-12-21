Malatya Genç Müsiad'ta Kan Değişimi

Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığında yapılan olağan kongre ile göreve Abdulkadir Tutan geldi.

Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığında yapılan olağan kongre ile göreve Abdulkadir Tutan geldi.



Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesinde 6. Olağan Genel kongre gerçekleştirildi. Kongrede, Genç MÜSİAD Malatya Başkanlığı görevini Muhammed Barış Yılmaz'dan devralan Abdulkadir Tutan, bundan sonra bayrağı aldıkları yerden daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.



Kongrede ilk olarak söz alan Muhammed Barış Yılmaz, 4 yıllık görevi süresinde aldığı emaneti en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösterdiğini belirterek, "2015 yılında Enis başkanımdan görevi devraldığımda bunun bir bayrak değişimi olduğunun bilincindeydim. Sizler bizimle yol arkadaşı oldunuz, aynı davaya inandınız. Bana yol arkadaşlığı yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan ise geleceğin genç demek olduğunu ifade ederek, "Umut demek gelecek demek, gençler demektir. Bizler gençlerle birlikte yürüyeceğiz" şeklinde konuştu. MÜSİAD'ın bir aile olduğunu da kaydeden Kalan, kongreye katılan herkese teşekkürlerini sundu.



Kongreye katılan Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Çakır ise, şuana kadar görev alan tüm başkanlara teşekkür ederek, yeni görev alacak yönetime ise başarılar diledi.



Son olarak söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, kendisinin Genç MÜSİAD'ın kurucu başkanı olarak görev yaptığını anımsatarak "Böyle bir kuruluşun Malatya'da en iyi şekilde temsil edilmesi noktasında büyük gayretlerimiz oldu. Ama bizi asıl gururlandıran şey ise artık MÜSİAD'ın dünya çapında bir sivil toplum kuruluşu olmasıdır" diye konuştu.



Konuşmaların ardından görev süresi boyunca gösterdiği emeklerinden dolayı Yılmaz ve yönetimine plaket verildi. - MALATYA

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