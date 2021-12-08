Malatya gençlerin aşılanmasıyla mavi kategoriye geçmeyi hedefliyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı haritasında "sarı" kategoride yer alan Malatya'da, gençlerin aşılanma oranı artırılarak mavi kategoriye geçilmesi hedefleniyor.

Aşılama çalışmalarının yoğun devam ettiği kentte, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların aşılanarak Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanmaları için yoğun çaba gösteriyor. Kentteki birçok noktada kurulan stant ve istasyonlarda aşılama yapan ekipler, toplumsal bağışıklığa katkı sunmak için aşı hakkı tanımlanan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, AA muhabirine, Malatya'nın haftalık 100 bin nüfusa düşen vaka sayısında 64,75'e gerilediğini belirterek, haftaya bu oranın 50'lere gerileyeceğini söyledi.

Kentte özellikle ağustos ayı sonlarında çok yüksek rakamları gördüklerini hatırlatan Bentli, aşılanmanın etkisiyle vakaların kontrol edilebilir rakamlara düştüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Bentli, Malatya'nın ikinci doz aşı oranında sarı kategoride yer aldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"İlk doz aşılanmada çok iyi giderken ikinci dozda şu an Türkiye ortalamasının gerisine düştük. İlk doz aşılanma oranında yüzde 85'i geçmiş durumdayken ikinci dozda maalesef yüzde 73,4'lerdeyiz. Henüz mavi kategoriye geçemedik. Özellikle ilk doz aşısını yaptırıp ikinci dozunu yaptırmayan maalesef 49 bin vatandaşımız var. Bu da oranımızı yüzde 73,4'lerde tuttu ve Türkiye ortalamasının çok gerisinde kaldık. Bir de ilk doz aşısını yatırıp da ikinci dozunun süresi gelmediği için yaptırmayan 9 bin kişi var. Çok yavaş ilerliyor gibi olsak da 15-20 gün sonra mavi kategoriye ulaşacağız."

Gençlere çağrı

Aşılamada ikinci dozda mavi kategoriye geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Bentli, "Toplumsal bağışıklığı sağlamak için tüm nüfusun yüzde 80-85'inin aşılanması gerekiyor. İleri yaş grubunda hiçbir sıkıntımız yok, 65 yaş üstünde yaklaşık yüzde 90 aşılanma oranımız var. Şu an 18 yaş altı nüfusta maalesef aşılanma oranımız halen yüzde 30-35'lerde. Omicron varyantı ülkemizde baskın hale gelmeden gençlerin bir an önce aşılanmalarını önemle rica ediyorum." diye konuştu.

Bentli, gençlerin aşılanma oranını artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, geçen hafta Malatya Aile Hekimliği Geliştirme Derneğinin iş birliğinde, aşılanmaya dikkati çekmek, aşı bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla "7'den 70'e Aşılan Hayata Bağlan" kampanyasını başlattıklarını ifade etti.

Salgının hep yaşlı nüfusu etkilediği görüşünün yaygın olduğunu ancak gençlerin de salgından olumsuz etkilenebileceğini dile getiren Bentli, "Üçüncü dozunu yaptırmayanlar, tamamlayıcı dozlarını mutlaka yaptırmalı. Şu anda iki doz inaktif aşıyla bekleyen bir vatandaşımızı, artık aşısız olarak kabul ediyoruz. İkinci grupta ise gençlerimizin, düşük olan yüzde 30'luk aşılanma oranını mutlaka artırmalarını ve aşıyı önemsemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bentli, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, il ve ilçe sağlık müdürlükleri binalarında aşılama yaptıklarını, bunun yanı sıra merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde de günlük 10 mobil ekibin aşılama çalışmalarına katkı verdiğini kaydetti.