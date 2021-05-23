Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kayhan, olimpik yüzme havuzunu gazetecilere tanıttı

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, yapımı tamamlanan olimpik yüzme havuzunu gazetecilere tanıttı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, yapımı tamamlanan olimpik yüzme havuzunu gazetecilere tanıttı. Kayhan, yapımı tamamlanan kapalı olimpik yüzme havuzunun kente hayırlı olmasını diledi. Havuzun ulusal ve uluslararası faaliyetlere hitap edebilecek kapasitede olduğunu anlatan Kayhan, "10 kulvarlı 1000 kişilik tribünüyle tüm faaliyetleri yapabileceğimiz bir havuz sistemine kavuştuk. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesiyle Milli Eğitim Bakanlığınca binlerce çocuğumuza yüzmeyi öğreteceğiz. Malatya'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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