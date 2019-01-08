Son Dakika Haberleri: Malatya-Gölbaşı Karayolu Ulaşıma Kapandı

Malatya-Gölbaşı Karayolu Ulaşıma Kapandı

40 dakika önce

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya-Gölbaşı karayolu ulaşıma kapandı.

Malatya-Gölbaşı Karayolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya-Gölbaşı karayolu ulaşıma kapandı.

Dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışı ile birlikte birçok mahalle ve yerleşim alanının merkezle bağlantısı kesildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf ederken, Malatya-Gölbaşı karayolunun Malatya istikameti de tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:44 Kaynak: İHA

Malatya, Güncel
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