Malatya-Gölbaşı Karayolu Ulaşıma Kapandı
40 dakika önce
Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya-Gölbaşı karayolu ulaşıma kapandı.
Malatya
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya-Gölbaşı karayolu ulaşıma kapandı.
Dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışı ile birlikte birçok mahalle ve yerleşim alanının merkezle bağlantısı kesildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf ederken, Malatya-Gölbaşı karayolunun Malatya istikameti de tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:44 Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi
Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı
Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı
Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür