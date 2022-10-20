Furkan Özdemir tarafından öğrenci ve davetlilere sushinin yapılışı, sushi çeşitleri ve tarihçesi hakkında bilgi verilerek, yapılan sushiler davetli ve öğrencilere dağıtıldı.

Kaynak: AA

Malatya, Noodle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya gündem haberi | Kale Meslek Yüksekokulunda sushi eğitimi - Son Dakika

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