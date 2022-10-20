Malatya gündem haberi | Kale Meslek Yüksekokulunda sushi eğitimi - Son Dakika
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Malatya gündem haberi | Kale Meslek Yüksekokulunda sushi eğitimi

20.10.2022 14:46
Malatya gündem haberi | Kale Meslek Yüksekokulunda sushi eğitimi

Malatya gündem haberi: Turgut Özal Üniversitesi Kale Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü öğrencilerine mutfak şefi Furkan Özdemir tarafından "Sushi ve Noodle Work Shop" eğitimi verildi.

Turgut Özal Üniversitesi Kale Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü öğrencilerine mutfak şefi Furkan Özdemir tarafından "Sushi ve Noodle Work Shop" eğitimi verildi.

Furkan Özdemir tarafından öğrenci ve davetlilere sushinin yapılışı, sushi çeşitleri ve tarihçesi hakkında bilgi verilerek, yapılan sushiler davetli ve öğrencilere dağıtıldı.

Kale Meslek Yüksek Okulundaki etkinliğe, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Malatya gündem haberi | Kale Meslek Yüksekokulunda sushi eğitimi - Son Dakika

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