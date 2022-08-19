Malatya gündem haberi | Kuluncak Karaçayır Barajı'nda dip savak ve dolu savak imalatları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya gündem haberi | Kuluncak Karaçayır Barajı'nda dip savak ve dolu savak imalatları tamamlandı

19.08.2022 11:02
Malatya gündem haberi | Kuluncak Karaçayır Barajı'nda dip savak ve dolu savak imalatları tamamlandı

Malatya gelişmesine göre Malatya Kuluncak Karaçayır Barajı'nda dip savak ve dolu savak imalatlarının tamamlandığı, gövde dolgusu imalat çalışmasının ise devam ettiği bildirildi.

Malatya Kuluncak Karaçayır Barajı'nda dip savak ve dolu savak imalatlarının tamamlandığı, gövde dolgusu imalat çalışmasının ise devam ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Kuluncak Karaçayır Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Akca, barajın tamamlanmasıyla 3 bin 100 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirterek, "Temelden yüksekliği 31 metre ve su depolama kapasitesi 1,40 milyon metreküp olan Malatya Kuluncak Karaçayır Barajı'nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 472 bin 872 lira katkı sağlaması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Freni patlayan kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Freni patlayan kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Odun yüklü iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı Odun yüklü iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı Malatya'da Öğretmenler Günü mesajları Malatya'da Öğretmenler Günü mesajları

Kuluncak, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya gündem haberi | Kuluncak Karaçayır Barajı'nda dip savak ve dolu savak imalatları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:01 Bağcılar'ın uydudan çekilen fotoğrafı korkuya neden oldu
10:53 Haluk Levent kediyi çatıdan atan vicdansızı bulabilmek için para ödülü vadederek yardım istedi
10:41 ÖTV matrah düzenlemesi ile en çok satan 3 otomobil modelinin fiyatlarında büyük düşüş yaşanacak
10:32 Ehliyetsiz araç sürerken yakalanan şahsın sözleri polisleri bile şaşkına çevirdi
10:31 Dünya Kupası'nda ofsayt skandalı! Suudi Arabistan'ın Arjantin zaferine gölge düştü
10:21 Dün gece zamlanan benzine cuma gününden itibaren 45 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
10:13 Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi sosyal medyada gündem oldu
10:07 Bakan Soylu rekoru duyurdu! 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildi
10:00 Kısa boylu hırsız müşteri gibi girdiği otelde 40 bin liralık telefonu zıplayarak çaldı
09:47 Ekmek yerken ölümden döndü! Boğazından 2 buçuk santimlik tel çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2022 11:15:01. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya gündem haberi | Kuluncak Karaçayır Barajı'nda dip savak ve dolu savak imalatları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement