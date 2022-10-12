Malatya gündem haberi... Malatya şehir geçişi ile Battalgazi yolunun BSK ihalesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya gündem haberi... Malatya şehir geçişi ile Battalgazi yolunun BSK ihalesi yapıldı

12.10.2022 16:14
Malatya gündem haberi... Malatya şehir geçişi ile Battalgazi yolunun BSK ihalesi yapıldı

Gelen Malatya haberlerine göre AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya şehir geçişi ile Battalgazi il yolunun Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı asfaltının ihalesinin yapıldığını bildirdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya şehir geçişi ile Battalgazi il yolunun Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı asfaltının ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, AK Parti hükümetlerince kentin kara yolları ulaşım ağına toplam 11 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığı belirtti.

Çalık, açıklamasında, "22 kilometrelik Malatya şehir geçişi, 7.9 kilometrelik bisiklet yolu yapımı ile 7 kilometrelik Battalgazi il yolunun BSK kaplamalı yol yapım ihalesi dün sonuçlandı. En kısa sürede işe başlanılacak daha rahat ve konforlu ulaşıma kavuşulacak." ifadelerini kullandı.

İhaleyi kazanan yüklenici firmanın işe önümüzdeki günlerde başlayacağını ve yolların BSK yapılmasıyla sürücülerin daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacağını kaydeden Çalık, Malatya'da 2003 yılında sıfır kilometre olan BSK'lı yol uzunluğunu 332 kilometreye çıkardıklarına dikkati çekti.

Son 20 yılda Malatya'nın kara yolları ulaşım ağına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yaklaşık 11 milyar 845 milyon lira yatırım yapıldığını ve Doğu Anadolu'ya seyahat edenlerin kullanmaya başladığı 53,5 kilometre uzunluğundaki Malatya Kuzey Çevreyolu'nun 26,1 kilometresinin geçen yıl trafiğe açıldığını hatırlatan Çalık, güzergah üzerindeki 11 köprünün de tamamlandığını belirtti.

Çalık, proje de bölünmüş yol, altyapı, toprak işleri, sanat yapıları ile köprü yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

YORUMLAR
500
AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin: 'Oyunlarını bozduk' AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin: 'Oyunlarını bozduk' Son dakika haber... Battalgazi'ye 250 milyonluk ulaşım yatırımı müjdesi Son dakika haber... Battalgazi'ye 250 milyonluk ulaşım yatırımı müjdesi
Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya gündem haberi... Malatya şehir geçişi ile Battalgazi yolunun BSK ihalesi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:46 Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı
19:33 Siirt'te bıttım hasadı başladı! Geçen yıl 300 lira olan fiyat bu yıl 500 liraya yükselecek
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
18:18 Eşinin fare zehri verip boğarak katlettiği 1 çocuk annesi kadın hamileymiş
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 22:53:25. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya gündem haberi... Malatya şehir geçişi ile Battalgazi yolunun BSK ihalesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement