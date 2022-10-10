Malatya gündem haberleri... İZDES heyetinden Malatya Valisi Hulusi Şahin'e ziyaret

İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Malatya'da bulunan Vali- Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Hamdi Nayır başkanlığındaki heyet, Vali Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Nayır, İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluşların ve taşra teşkilatlarının kurumsal yapılarının, yürüttükleri faaliyetlerin ve karşılaştıkları sorunların yerinde görülmesi, raporlanması ve merkez teşkilatıyla bağlarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan İZDES Projesi çalışmaları konusunda Vali Şahin ile fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Vali Nayır'a İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner ve İçişleri Bakanlığı Uzman Koordinatör Ömer Faruk Abay eşlik etti.