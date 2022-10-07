Malatya gündem haberleri: Kale'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi - Son Dakika
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Malatya gündem haberleri: Kale'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

07.10.2022 12:14
Malatya gündem haberleri: Kale'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Malatya gündem haberi... Malatya'nın Kale ilçesinde güvenlik güçleri ve muhtarlara yönelik "Erken Yaşta Evlilik ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitimi verildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde güvenlik güçleri ve muhtarlara yönelik "Erken Yaşta Evlilik ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yeşilyurt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen eğitime Kaymakamı Mustafa Aksoy'da katıldı.

Toplantıda katılımcılara, şiddetin tanımı, şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmetler, aile içi şiddetle mücadelede yasal mevzuat, erken yaşta ve zorla evliliklerde yasal mevzuat konuları anlatıldı.

Koruyucu aile hizmetleri hakkında bilgi veren Şeyma Günergök ise bakım ve koruma altında bulunan çocukların sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi için aile ortamı ile aile sıcaklığında büyümesinin önemini anlattı.

Gönergök, koruyucu aile faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla tanıtım ve eğitim faaliyetlerine devam edileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

Mustafa Aksoy, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya gündem haberleri: Kale'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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