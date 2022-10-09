İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hamidiye Mahallesi'ndeki 5 ayrı iş yerinden çok sayıda malzeme çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Hamidiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya gündem haberleri | Malatya'da 5 iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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