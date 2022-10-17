Malatya gündem haberleri... Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
M.S. yönetimindeki 44 AH 940 plakalı hafif ticari araç, Erkenek Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde kontrolden çıktı.
Takla atarak şarampole devrilen aracın sürücüsü ile yanındaki D.Ş. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldıran yaralılar, ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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