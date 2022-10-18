Malatya gündem haberleri: Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama

MALATYA'da, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmasını tamamlayan ekiplerin düzenlediği operasyonda 34 tabanca, 2 tüfek, 1071 mermi, 54 şarjör ve 36 silah parçası ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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