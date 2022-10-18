Malatya gündem haberleri: Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika
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Malatya gündem haberleri: Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama

18.10.2022 08:30
Malatya gündem haberleri: Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama

Gelen Malatya haberine göre MALATYA'da, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

MALATYA'da, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmasını tamamlayan ekiplerin düzenlediği operasyonda 34 tabanca, 2 tüfek, 1071 mermi, 54 şarjör ve 36 silah parçası ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya gündem haberleri: Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya gündem haberleri: Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika
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