Malatya gündem haberleri | Malatya'da usulsüz balık avlayan 13 kişiye ceza - Son Dakika
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Malatya gündem haberleri | Malatya'da usulsüz balık avlayan 13 kişiye ceza

17.10.2022 10:06
Malatya gündem haberleri | Malatya'da usulsüz balık avlayan 13 kişiye ceza

Edinilen Malatya gelişmesine göre Malatya'nın Kale ilçesinde usulsüz yollarla balık avladıkları gerekçesiyle yakalanan 13 kişiye 27 bin 476 lira ceza uygulandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde usulsüz yollarla balık avladıkları gerekçesiyle yakalanan 13 kişiye 27 bin 476 lira ceza uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi Komutanlığı personeli, Karakaya Baraj Gölü'nde usulsüz balık avlayanlara yönelik denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde usulsüz balık avlayan 13 kişiye 27 bin 476 lira ceza uygularken, avcılarda 160 dip oltası, 2 zıpkın, 95 parça yardımcı ekipman ile kullanımı ve satışı yasak tırıvırı ele geçirdi.

El koyulan canlı balıklar ise suya bırakıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Malatya, su, Güncel, Son Dakika

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