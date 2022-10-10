Malatya gündem haberleri... Malatya'da usulsüz balık avlayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika
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Malatya gündem haberleri... Malatya'da usulsüz balık avlayan 4 kişiye para cezası

10.10.2022 14:28
Malatya gündem haberleri... Malatya'da usulsüz balık avlayan 4 kişiye para cezası

Malatya haberler... Malatya'nın Kale ilçesinde usulsüz balık avlayan 4 kişiye 10 bin 100 lira ceza uygulandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde usulsüz balık avlayan 4 kişiye 10 bin 100 lira ceza uygulandı.

Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi Komutanlığı personel Karakaya Baraj Gölü'nde usulsüz balık avlayanlara yönelik denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde usulsüz balık avlayan 4 kişiye 10 bin 100 lira para cezası uygularken avcılarda çok sayıda dip oltası, ağ ve malzeme ele geçirildi.

Yakalanan 300 kilo canlı balık ise suya bırakıldı.

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Kaynak: AA

Battalgazi, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya gündem haberleri... Malatya'da usulsüz balık avlayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika

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