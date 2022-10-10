Malatya gündem haberleri... Malatya'da usulsüz balık avlayan 4 kişiye para cezası

Ekipler, denetimlerde usulsüz balık avlayan 4 kişiye 10 bin 100 lira para cezası uygularken avcılarda çok sayıda dip oltası, ağ ve malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA

Battalgazi, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

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