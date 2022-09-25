Malatya gündem haberleri... Malatya'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya gündem haberleri... Malatya'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

25.09.2022 15:12
Malatya gündem haberleri... Malatya'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Malatya haberler: MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 13 bin 986 hap ile 120 gram kokain ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine konuldu.


YORUMLAR
500
İzmir haber! İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 9 gözaltı İzmir haber! İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 9 gözaltı Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya gündem haberleri... Malatya'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:54 Sarhoş magandalar, "Arabanı çek, buraya park edemezsin" dedikten sonra adamın kafasında şişe kırdı
14:51 Ortaköy'de bulunan gece kulübündeki dayağın ayrıntıları ortaya çıktı! Feci şekilde dövülenlerin yakınları silahla saldırdı
14:30 İşte Bakan Bilgin'in "Çözüm aşamasına geldik" dediği EYT düzenlemesiyle emekliliği hak edenler...
14:18 Turist taşıyan midibüs şoförü, yeni doğmuş bebek taşıyan ambulansa yol izni vermedi
13:44 Zafer Partisi kurucusu Soner Çam istifa etti: Devlete baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişiyle darbetti
13:22 Cerrahi Tarikatı'nın son yeni postnişini Ahmet Özhan oldu
12:55 Göç İdaresi Başkanlığı, 2022'de sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını kamuoyuna açıkladı
12:53 Kritik görüşme! Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Cidde'de bir araya geldi
12:45 ABD zırhlıları adalara sevk edilmişti! Cihat Yaycı Türkiye için hazırlanan tuzağı açıkladı: Türkiye'yi savaşa çekmek istiyorlar
12:22 TBMM ilk defa bir dönemde 6. yasama yılına girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 15:17:42. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya gündem haberleri... Malatya'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement