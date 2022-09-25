Malatya gündem haberleri... Malatya'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 13 bin 986 hap ile 120 gram kokain ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

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