Pütürge İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Pütürge İlçesi Yem Bitkileri Üretiminin Arttırılması" projesinin ikinci etabı kapsamında 64 çiftçiye yüzde 50 hibeyle 8 bin 500 kilogram dörtlü karışım (macar fiği, yem bezelyesi, buğday ve tritikale) yem bitkisi tohumu verildi.

Kaynak: AA

Malatya, Pütürge, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya gündem haberleri | Pütürge'de çiftçilere hibe destekli tohum verildi - Son Dakika

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