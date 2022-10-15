Malatya gündem haberleri | Pütürge'de çiftçilere hibe destekli tohum verildi - Son Dakika
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Malatya gündem haberleri | Pütürge'de çiftçilere hibe destekli tohum verildi

15.10.2022 10:48
Malatya gündem haberleri | Pütürge'de çiftçilere hibe destekli tohum verildi

Malatya gündem haberine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 64 çiftçiye hibe destekli 8 bin 500 kilogram yem bitkisi tohumu verildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 64 çiftçiye hibe destekli 8 bin 500 kilogram yem bitkisi tohumu verildi.

Pütürge İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Pütürge İlçesi Yem Bitkileri Üretiminin Arttırılması" projesinin ikinci etabı kapsamında 64 çiftçiye yüzde 50 hibeyle 8 bin 500 kilogram dörtlü karışım (macar fiği, yem bezelyesi, buğday ve tritikale) yem bitkisi tohumu verildi.

Yem bitkisi dağıtım programına Pütürge Kaymakam vekili Özgü Özen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zafer Koçak, proje sorumlusu teknik personeller, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Projenin iki etabında toplamda 183 çiftçiye 13 bin 600 kilogram tohum verildi.

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Kaynak: AA

Malatya, Pütürge, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya gündem haberleri | Pütürge'de çiftçilere hibe destekli tohum verildi - Son Dakika

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