Malatya gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda, 1,5 kilo metamfetamin, 6 ruhsatsız tabanca, 14 pompalı tüfek, 1 tam otomatik silah, 63 hap, 3,43 gram esrar, 16 sentetik hap, 3 hassas terazi ve 161 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis, 6 şüpheliyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.
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