Malatya gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Malatya gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

18.10.2022 14:14
Malatya gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Malatya yerel gündem haberine göre MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda, 1,5 kilo metamfetamin, 6 ruhsatsız tabanca, 14 pompalı tüfek, 1 tam otomatik silah, 63 hap, 3,43 gram esrar, 16 sentetik hap, 3 hassas terazi ve 161 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis, 6 şüpheliyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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