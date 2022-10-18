Malatya gündem: Malatya Valisi Şahin, oda ve borsa başkanları ile muhtarları kabul etti - Son Dakika
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Malatya gündem: Malatya Valisi Şahin, oda ve borsa başkanları ile muhtarları kabul etti

18.10.2022 11:26
Malatya gündem: Malatya Valisi Şahin, oda ve borsa başkanları ile muhtarları kabul etti

Malatya haberler... Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte faaliyet gösteren oda ve borsa başkanları ile muhtarlarını kabul etti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte faaliyet gösteren oda ve borsa başkanları ile muhtarlarını kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan yönetim kurulu üyeleriyle Vali Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şahin, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden seçilen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Malatya Ticaret Borsası Başkanlığına yeniden seçilen Ramazan Özcan'ı tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Muhtar Dernekleri de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Muhtar dernek başkanları kabullerinden dolayı Vali Şahin'e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şahin ise "Vatandaşa en yakın idari birimimiz olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımızla, her zaman yapacağımız istişare ve doğru tespitlerle en ücra köşeye varıncaya kadar vatandaşlarımıza hizmet etmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhtarları kabulünün ardından Yeşilyurt ilçesi Özal Mahalle Muhtarlığını ziyaret eden Vali Şahin, Mahalle Muhtarı Kenan Şeker ile bir süre sohbet ederek mahalleyle ilgili sorun ve taleplerini dinledi.

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Kaynak: AA

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