Malatya güreş il seçmeleri yapıldı - Son Dakika
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Malatya güreş il seçmeleri yapıldı

6 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programı içerisinde yer alan 11-13 Yaş ve Gençler serbest, grekoromen il seçmeleri yapıldı.

Malatya güreş il seçmeleri yapıldı, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programı içerisinde yer alan 11-13 Yaş ve Gençler serbest, grekoromen il seçmeleri yapıldı.

Battalgazi Spor Salonu'nda gerçekleşen 11-13 Yaş ve Gençler serbest, grekoromen il seçmelerinde kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Aslan ve antrenörler tarafından verildi.

Miniklerde birinci olan sporcular 29 Mart-5 Nisan, gençlerde birinci olanlar ise 15-19 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacak.

Battalgazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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