Son Dakika Haberleri: Malatya Güreş Takımı 1. Oldu

Malatya Güreş Takımı 1. Oldu

37 dakika önce

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden Malatya takımı Muş'ta yapılan grup şampiyonasında birincilik elde etti.

Malatya Güreş Takımı 1. Oldu, System.String[]
Anadolu Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden Malatya takımı Muş'ta yapılan grup şampiyonasında birincilik elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Grup Şampiyonası 23 - 25 Şubat 2019 tarihleri arasında Muş ilinde yapıldı.

9 ilden 150 sporcunun katılımıyla Muş Yeni Spor Salonunda gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Grup Şampiyonasında Malatyalı sporcular serbest stilde 4 altın, 2 gümüş, 2 bronz alırken, grekoromen sitilde ise 2 altın, 1 gümüş, 5 bronz aldı. Malatyalı sporcular toplamda 16 madalya alarak hem serbest sitilde, hem de grekoromen sitilde takım olarak birinci oldular.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir tebrik mesajı yayımlayarak, başarılı olan sporcuları, antrenörleri ve sporcuların ailelerini tebrik etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:58 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Dönmez: BORON Satışına Yetişemiyoruz, Üretimi İki Katına Çıkardık İŞKUR 1 Milyon Gencin İstihdamına Yardımcı Olacak

Fenerbahçe 3. Golü Attı, Markette Maçı İzleyen Baba-Oğul Çılgına Döndü Uçak Kazasında Ölen Futbolcuyla İlgili Rapor Ortaya Çıktı! Pilot Temel Hatalar Yapmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:35:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Güreş Takımı 1. Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]