Malatya güvercin boynuna asılarak kullanılan mini fotoğraf makinesi

Güvercin boynuna asılarak kullanılan mini fotoğraf makinesi

MALATYA'da, casus ve dedektif fotoğraf makinelerinin sergilendiği Fotoğraf Makinesi Müzesi ilgi görüyor. Drone'un 'atası' olarak bilinen ve güvercinlerin boynuna asılarak kullanılan mini fotoğraf makinesi ise dikkat çekiyor.

Günümüzde güvenlik güçlerince droneler ile kontrol edilen tehlikeli bölgeler, soğuk savaş dönemlerinde ise özel yetiştirilen güvercinlerin boyunlarına asılan mini makinenin çektiği fotoğraflar sayesinde görüntüleniyordu. İngiltere'de 1907 yılında yapılan fotoğraf makinesi, o dönem savaşlarda görüntü almak için kullanıldı. Özel olarak yetiştirilen güvercinlerin boynuna asılan makine ile görüntülenmek istenilen bölgenin fotoğrafları çekiliyordu. 'Drone'nin atası' olarak bilinen makine, şimdilerde sergilendiği dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyük Fotoğraf Makinası Müzesi'nin en çok ilgi gören parçalarından birisi oldu. Müzede ayrıca su matarası, ayakkabı topuğu, cep ve kol saatleri, kitabın içerisine yerleştirilen 'casus ve dedektif' fotoğraf makineleri de dikkat çekiyor.

'SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE KULLANILMIŞ'

Fotoğraf Makinası Müzesi teknik personeli İrfan Tunay, müzede 2023 fotoğraf makinesi ile 3 bin 600 aksesuar bulunduğunu belirterek, şunları söyledi

Malatya'daki müze, Türkiye'nin yanı sıra Asya ve Avrupa'nın en büyük müzesidir, dünyanın da en büyük 3'üncü müzesi olarak geçmekte. Toplamda 5 bin 623 envanter bulunmakta. Burada görünen tüm makineler aktif durumdadır. Çok ilginç bir makine mevcut müzemizde. 11 tane pozlama alan makinemiz, dönemin ajanları tarafından posta güvercinlerine bağlanarak, coğrafi bölgeler takip edilebiliyordu. Soğuk savaş döneminde de kullanılmıştır bu tür makineler. Bu tür makineler güvercin, evcil kartal ve şahinler aracılığıyla coğrafi bölge ve güvenli bölgelerde de kullanılmıştır. Genelde coğrafi bölgede kimlerin olduğunu tespit amaçlı olarak kullanılmıştır. Güvercinler evcil olduğu için belirli bölgede uçtuktan sonra yorulunca tekrar yuvaya dönmek zorunda. Yuvaya döndükten sonra ajan olan kişi makineyi alıyor, içindeki filmi çıkartıyor ve belirli bölgede kim var, kim yok onu takip edebiliyor.