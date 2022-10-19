Malatya haberleri | Arapgir'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı - Son Dakika
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Malatya haberleri | Arapgir'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı

19.10.2022 12:04
Malatya haberleri | Arapgir'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Malatya gelişmesine göre Malatya'nın Arapgir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık binası önündeki törende Muhtarlar Derneği Başkanı Özgür Çataltaş ve beraberindekiler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından Çataltaş tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törene Arapgir Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem, Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir, daire amirleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Malatya haberleri | Arapgir'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı - Son Dakika

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