Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından Çataltaş tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Kaynak: AA

Muhtarlar Günü, Malatya, Arapgir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya haberleri | Arapgir'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı - Son Dakika

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