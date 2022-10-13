Son dakika haber: MSB: PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber: MSB: PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

13.10.2022 13:48
Son dakika haber: MSB: PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.


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MSB: PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi MSB: PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: MSB: PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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