Malatya haber! Kale'de kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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Malatya haber! Kale'de kan bağışı kampanyası

20.10.2022 14:08
Malatya haber! Kale'de kan bağışı kampanyası

Malatya habere göre Kale Kaymakamlığı koordinesinde Kale Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğü ve Kale İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğince Türk Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde Kale Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğü ve Kale İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğince Türk Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kale Merkez Camisi'nin bahçesinde düzenlenen kan bağışına, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü personeli katıldı.

Kan bağışında bulunan Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, kan bağışının önemine dikkat çekerek, insanların sağlıklı bir yaşam için kan vermesi gerektiğini belirtti.

Aksoy, kan bağışına katkı sağlayan kamu çalışanları, vatandaşlar ile Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Hisarcık, Kızılay, Güncel, Son Dakika

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