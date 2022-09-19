İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak makaron getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, kent girişinde plakası açıklanmayan bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramada kamyonun kasasında 7 milyon 340 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Makaron, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya haber... Malatya'da 7 milyon 340 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.