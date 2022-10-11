Ekipler, şahini tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Alişar Mahallesi'nde yaralı bir şahinin olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, bölgeye giderek kuşu korumaya aldı.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya haber: Malatya'da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

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