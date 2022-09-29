Son dakika haberi: MALATYA'DA KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi: MALATYA'DA KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ

29.09.2022 10:10

Son dakika haberine göre MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, refüje çarptıktan sonra karşı yönden gelen kamyona da çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, refüje çarptıktan sonra karşı yönden gelen kamyona da çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Sivas kara yolunda meydana geldi. Sivas yönüne giden Günay Günay (44) yönetimindeki 44 LS 299 plakalı hafif ticari araç, Doğuş Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp önce aydınlatma direğine ardından karşı yönden gelen Bayram G.'nin kullandığı 44 ADA 890 kamyona çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Günay Günay ve yanında bulunan Yıldırım Özer'in (36) yaşamını yitirdiği belirlendi. Günay ve Özer'in cansız bedenleri, kaza yerindeki incelenmelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü Bayram G.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Yazıhan, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: MALATYA'DA KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: MALATYA'DA KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ - Son Dakika
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