Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 34 adet tabanca, 2 adet tüfek, bin 71 adet çeşitli ebatlarda fişek, 54 adet şarjör ile 36 adet silah parçası ele geçirildi.

Malatya 'da polis tarafından silah ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlıların 8'i tutuklandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya haber! Malatya'da silah ticaretine büyük darbe - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.