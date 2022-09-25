Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada sadece bir kişi sağ kurtuldu - Son Dakika
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Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada sadece bir kişi sağ kurtuldu

25.09.2022 09:12

Malatya'da tır ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan korkunç kazada 5 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın sebebi araştırılıyor.

Malatya'da sürücüleri öğrenilemeyen tır ile hafif ticari araç Muratlı Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Malatya haber... Malatya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede araçta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanın 1 kişi ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Malatya haber... Malatya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
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Kaynak: DHA

Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada sadece bir kişi sağ kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada sadece bir kişi sağ kurtuldu - Son Dakika
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