Malatya haberi: Balık tutmak için Fırat nehrine giren lise müdürü boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya haberi: Balık tutmak için Fırat nehrine giren lise müdürü boğuldu

18.09.2022 12:25
Malatya haberi: Balık tutmak için Fırat nehrine giren lise müdürü boğuldu

Malatya bölgesinden gelen habere göre ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, zıpkınla balık tutmak için girdiği Fırat nehrinde akıntıya kapılan lise müdürü Mehmet Altıntas (47) boğuldu.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, zıpkınla balık tutmak için girdiği Fırat nehrinde akıntıya kapılan lise müdürü Mehmet Altıntas (47) boğuldu.

Siverek'teki Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi'nde müdür olan 4 çocuk babası Mehmet Altıntas, dün akşam saatlerinde balık avlamak için arkadaşlarıyla birlikte Deveboynu Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehrine girdi. Zıpkınla balık avlayan Altıntas, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arama çalışmalarından sonuç alamayan arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Gece sonuçsuz kalan arama çalışmaları, bu sabah erken saatlerde yeniden başladı. Dalgıç polislerin yaptığı arama sonunda 6 metre derinlikte Altıntas'ın cansız bedeni bulundu. Tekneyle kıyıya getirilen Altıntas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.


YORUMLAR
500
Suriye'nin Bab ilçesindeki son sıcak demir ustası Nago, atölyesinde mesleğini yaşatıyor Açıklaması Suriye'nin Bab ilçesindeki son sıcak demir ustası Nago, atölyesinde mesleğini yaşatıyor Açıklaması İSTANBUL-AVCILAR'DA GEÇ KALAN 2 ADAY KPSS'YE ALINMADI İSTANBUL-AVCILAR'DA GEÇ KALAN 2 ADAY KPSS'YE ALINMADI
Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Siverek, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya haberi: Balık tutmak için Fırat nehrine giren lise müdürü boğuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:49 Motorine 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor! 20 Eylül salı gününden itibaren geçerli olacak
11:15 KPSS adayı dalgınlığının kurbanı oldu! 1 saat erken geldiği sınava giremedi
10:18 İlki iptal edilen KPSS'de ilk oturum başladı
10:17 Bursa'da şaşırtan düğün eğlencesi! Şalvar giydirip, vinçle astılar
10:18 Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan Hadise, konser verdiği sırada yüzük fırlattı
10:10 Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Tiran'dan İstanbul'a getirildi
10:13 Tayvan'da 7,2 büyüklüğünde bir deprem! Yetkililer tsunami uyarısı yaptı
10:01 Japonya'da korkutan "Nanmadol" alarmı! Tayfun nedeniyle 4 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı
09:54 Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK terör örgütü sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi
09:44 Yediği elmaları sindiremeyen inek öldü! Olayı gören sahibi üzüntüsünden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 12:40:48. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya haberi: Balık tutmak için Fırat nehrine giren lise müdürü boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement