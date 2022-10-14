Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, esnaf ziyaretinde bulundu

14.10.2022 15:20

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'da ziyaretlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'da ziyaretlerde bulundu.

Cuma namazını tarihi Yeni Cami'de kılan Oktay, namaz çıkışı cemaatin ve vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Oktay, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgi ve selamlarını iletti, Erdoğan'ın haftaya Malatya'ya geleceğini söyledi.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Oktay, ikram edilen kayısılardan yedi. Esnafın "Daha güzelleşeceksiniz" demesi üzerine Oktay, "Kayısı güzelleştiriyor mu yani?" diye sordu. İş yeri sahibi ise "Dinçleştiriyor. Gençleştiriyor." yanıtını verdi.

Oktay, bir kuruyemişçide gazetecilere leblebi, dönercide kestiği döneri ise çevredekilere ikram etti.

Malatya'da gerçekleştirilecek olan EXPO 2028 için kent meydanında açılan standı ziyaret eden Oktay, muhtarlar ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı da makamında ziyaret eden Oktay ziyaret defterini imzaladı.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Oktay'a AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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