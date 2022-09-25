ELON MUSK'IN STARLİNK UYDULARI MALATYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ELON MUSK'IN STARLİNK UYDULARI MALATYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

25.09.2022 21:25

BATIDAN doğuya seyir halinde olan Elon Musk'ın Starlink uyduları Malatya semalarında görüntülendi.

BATIDAN doğuya seyir halinde olan Elon Musk'ın Starlink uyduları Malatya semalarında görüntülendi.

Akşam saat 20.00 civarında gökyüzünde ortaya çıkan sıralı ışık Malatya semalarında da görüldü. Vatandaşları tedirgin eden gökyüzündeki bu sıralı ışıkların, Starlink uydularından kaynaklandığı belirtildi. Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink İnternet Uyduları, bu akşam saatlerinde Malatya semalarında da görüldü. Ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucu su ve CEO'su olan SpaceX'in, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden 4 Mayıs'ta uzaya gönderdiği Starlink uyduları Türkiye semalarından geçerken, Malatya semalarından net olarak izlendi. (DHA)

YORUMLAR
500
Elon Musk İran rejimine karşı! Protestocuların organize olması için Starlink uydusu ülkede aktifleştirildi Elon Musk İran rejimine karşı! Protestocuların organize olması için Starlink uydusu ülkede aktifleştirildi Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada sadece bir kişi sağ kurtuldu Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada sadece bir kişi sağ kurtuldu
Kaynak: DHA

Elon Musk, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELON MUSK'IN STARLİNK UYDULARI MALATYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:24 Elazığ'da gökyüzünde görülen ışıklı cisimlerin Starlink uydusu olduğu ortaya çıktı
21:10 İran'da Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan gösterilerde 20 yaşındaki Hedis Necefi hayatını kaybetti
20:54 Samsunspor teknik direktörünü buldu! Göreve Hüseyin Eroğlu getirildi
20:43 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Ukrayna limanlarından 9 gemi hareket etti
20:37 Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin görüntüleri ortaya çıktı
20:23 Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti
20:16 Kısmi felç geçiren CHP'li Deniz Baykal'la ilgili harekete geçtiler! Vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu
20:04 Domuz avına giden 22 yaşındaki genç vurularak yaşamını yitirdi: 7 kişi gözaltında
20:05 Hamile kadına yedirilen lahanaya bebeğin tepkisi şaşkına çevirdi! O anlar ultrason kamerasına yansıdı
19:31 Amed Sportif-Bursaspor karşılaşması öncesi saha birbirine girdi! Sosyal medyada "Maçı iptal et TFF" etiketi gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 21:55:36. #1.11#
SON DAKİKA: ELON MUSK'IN STARLİNK UYDULARI MALATYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement