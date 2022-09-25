ELON MUSK'IN STARLİNK UYDULARI MALATYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

BATIDAN doğuya seyir halinde olan Elon Musk'ın Starlink uyduları Malatya semalarında görüntülendi.

BATIDAN doğuya seyir halinde olan Elon Musk'ın Starlink uyduları Malatya semalarında görüntülendi. Akşam saat 20.00 civarında gökyüzünde ortaya çıkan sıralı ışık Malatya semalarında da görüldü. Vatandaşları tedirgin eden gökyüzündeki bu sıralı ışıkların, Starlink uydularından kaynaklandığı belirtildi. Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink İnternet Uyduları, bu akşam saatlerinde Malatya semalarında da görüldü. Ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucu su ve CEO'su olan SpaceX'in, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden 4 Mayıs'ta uzaya gönderdiği Starlink uyduları Türkiye semalarından geçerken, Malatya semalarından net olarak izlendi. (DHA)

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