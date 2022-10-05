Malatya haberi... Malatya'da 4 milyon 455 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya haberi... Malatya'da 4 milyon 455 bin kaçak makaron ele geçirildi

05.10.2022 14:20
Malatya haberi... Malatya'da 4 milyon 455 bin kaçak makaron ele geçirildi

Malatya gündem haberine göre MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda 4 milyon 455 bin bandrolsüz makaron ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda 4 milyon 455 bin bandrolsüz makaron ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak makaron ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada,4 milyon 455 bin bandrolsüz makaron, 39 litre el yapımı alkol ve sigara dolum makineleri ele geçirdi. Kaçak makaronlara ve ürünlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 kişiyi de gözaltına aldı.


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Kaynak: DHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya haberi... Malatya'da 4 milyon 455 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya haberi... Malatya'da 4 milyon 455 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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