Malatya haberi! Malatya'da aranan 14'ü hükümlü 26 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya haberi! Malatya'da aranan 14'ü hükümlü 26 şüpheli yakalandı

10.10.2022 16:30
Malatya haberi! Malatya'da aranan 14'ü hükümlü 26 şüpheli yakalandı

Malatya yerel gündem haberine göre Malatya'da aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14'ü hükümlü, 26 şüpheli yakalandı.

Malatya'da aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14'ü hükümlü, 26 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı yürütülen "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" kapsamında Malatya'da da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma yapıldı.

Bu kapsamda aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü ile aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında 3 ay 22 gün ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunan 14 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya haberi! Malatya'da aranan 14'ü hükümlü 26 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya haberi! Malatya'da aranan 14'ü hükümlü 26 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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